Mató a joven porque sacó a bailar a quinceañera: “pido perdón por lo que hice”

El hombre se mostró bastante afectado por lo que hizo y dijo estar dispuesto a responder por sus actos, señalando en medio del llanto que cualquier castigo que puedan proporcionarle es pequeño para lo que hizo, pues nada justifica el que le haya quitado la vida a una persona. Le puedo sugerir: ¡Terrible! Matan a joven a puñaladas porque sacó a bailar a la quinceañera

“A la familia del joven, que no los conozco, les pido misericordia, que me perdonen. Fue algo que hice en un acto de rabia, en estado de alicoramiento. Fue algo grave, quitarle la vida a alguien. Es algo que ni yo mismo no me perdono. En realidad, no sé qué me pasó en ese momento”, expresó el ahora procesado.

El ahora investigado está a la espera de las audiencias preliminares para que un juez de Garantías le defina su situación judicial.