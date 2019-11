Matan a un nativo de Bocachica

Francisco Jaraba Caraballo estaba en su vivienda, a las 9:40 de la noche del sábado, cuando un vecino llegó gritando que a su sobrino ‘Chepe’ le habían disparado. De inmediato, la confusión y la tensión se apodero del barrio Riba, en Bocachica.

Al llegar al sitio del hecho, en la calle La Mira, encontró tendido a Edwin José Castro Jaraba, de 26 años y de ocupación artesano, agonizando. De inmediato lo trasladaron en una lancha al Hospital de Bocagrande, donde confirmaron que llegó sin signos vitales.

Según el reporte policial, a la víctima le disparó un sujeto en medio de la oscuridad, mientras caminaba a su casa. El ‘Chepe’ recibió los balazos en la región abdominal, uno de ellos cerca del tórax que resultó mortal.

“Él no tenía problemas con nadie, era muy alegre y le gustaba molestar a la gente con sus bromas, pero no peleaba con nadie. No sabemos que fue lo que pasó ni quién lo hizo”, manifestó en la mañana de ayer un familiar del difunto, quien fue el encargado de retirar los restos de Castro Jaraba de la morgue de Medicina Legal, en Zaragocilla.

Edwin José Castro Jaraba, según sus parientes, era padre de una niña, de 2 años, y laboraba como artesano en el barrio Riba, en la Isla de Bocachica. “Yo conocí a mi sobrino como una persona muy alegre, le gustaba hacer muchas broma y no se metía con nadie”, manifestó Francisco Jaraba, tío de la víctima.

La Policía dice que no tiene aún información de los móviles del hecho de sangre. Tampoco han reportado capturas.