“Su muerte es un misterio, no sabemos que ocurrió en realidad, podemos imaginarnos miles de escenarios”.

No hay certeza por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena de dos hechos de sangre que ocurrieron entre el domingo y ayer en la madrugada en el barrio Olaya Herrera y el municipio de Clemencia. Lea aquí: Matan a ‘Yesid’: 13 anotaciones y uno de los más buscados en Cartagena

[Video] No está capturado: borracho arrolla a 2 personas en Los Cerezos

[Video] No está capturado: borracho arrolla a 2 personas en Los Cerezos

Sus allegados afirman no tener conocimiento del porqué lo asesinaron. Dicen que Luis Eduardo no tenía líos recientes y desconocen si había recibido algún tipo de amenazas. “Lo que creemos es que se lo llevaron engañado a ese lugar para asesinarlo y no tener testigos”, agrega su hermana.

A Luis Eduardo, quien se dedicaba al mototaxismo, lo conocían popularmente como ‘el Siete’.