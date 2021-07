Con las muertes de Dawin Antonio Hernández Reyes y Leder Vergara, en los barrios La Esperanza y Nelson Mandela, son seis los homicidios en Cartagena en lo que va de julio. Con esos casos, son 107 los hechos de sangre en el 2021.

Hernández Reyes, de 42 años; y Vergara, de 33, habrían sido asesinados en aparentes atracos. El primero de ellos era de nacionalidad venezolana y el segundo oriundo del municipio de San Onofre, Sucre.

Una allegada de Dawin contó ayer, en la morgue de Medicina Legal, que el miércoles él se levantó más temprano de lo acostumbrado para ir a trabajar y así poder comprarse unos medicamentos para un dolor en una rodilla. Era mototaxista.

“Eran como las 10 de la mañana cuando me avisaron que se estaba murieron en un puesto de salud. Yo me fui para allá porque él vivía solo en esta ciudad y la verdad es que era una muy buena persona conmigo y con mi familia”, cuenta Marelbys, conocida de Dawin.

Según ella, el mototaxista fue interceptado por unos sujetos que, tras quitarle la moto, comenzaron a pegarle con piedras y palos. También le dieron una cuchillada. “Hay un video donde se ve cuando comienzan a pegarle, no solo los ladrones, sino gente de ese barrio. Me da dolor porque Dawin compró esa moto para sobrevivir, la tenía bien de papeles para no tener problemas y mira cómo lo mataron”, comentó.

La moto era una Boxer, de color negro y, supuestamente ya está siendo buscada por la Policía. La allegada dijo que supo sobre la captura de dos hombres por el hecho.

“Están en la estación de Chambacú, uno es alias ‘Alex’ y el otro ‘Ángel’, esperamos que se haga justicia”, expresó. La Policía Metropolitana no ha entregado reporte oficial sobre este hecho.