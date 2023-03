Masacre en Barranquilla: 3 mujeres están entre los 5 asesinados en baile

Sangre, botellas partidas, cuerpos en el suelo, miedo y confusión. El panorama que dejaron hombre armados y en moto en el barrio Villanueva, en el suroriente de Barranquilla, fue devastador. Horas después, residentes del sector hablaron de los minutos de pánico y zozobra que vivieron mientras delincuentes disparaban indiscriminadamente contra los asistentes a un picó. Lea: ¡Masacre en Barranquilla! 5 muertos y 14 heridos en ataque a baile de picó

Entre las 10:30 y 11 de la noche de ayer domingo, llegaron hombres y acabaron con la diversión. “Es una cosa que no se había visto así, apurado uno o dos muertos, pero no así. Este era un barrio caliente, pero las cosas se han calmado, no se había escuchado ni atraco ni nada; este caso nos sorprendió”, contó un testigo.