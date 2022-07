Marina Isabel Ferrer: 30 años velaron restos equivocados; hoy entregaron sus pies

“Yo recuerdo que nunca le dije que allí estaba el M-19, solo le comenté que bajara por las escaleras y que saliera de ahí, que buscara el ascensor. Ella me dijo ‘no puedo hablar mijita, no puedo hablar, y me tiró el teléfono”, relata Sofía, quien tenía 22 años en ese entonces. Fue la última vez que su familia supo de Marina Ferrer.