Maletero murió seis días después de ser herido a balazos

Debido a que la víctima tenía una herida de gravedad en su cabeza, según su madre, fue trasladado para una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “A mí me dijeron que él necesitaba UCI, porque su cerebro había quedado mal, pero por ser venezolano nunca se la dieron”, aseguró la mamá de Díaz Ayala.

Seis días después del hecho, este martes 27 de febrero la mujer recibió una llamada a las 8:30 de la noche, donde le dieron la fatal noticia, Wilfreydi no resistió y falleció. Puede leer: Encuentran sin vida a un joven, de 24 años, en el baño de un motel

Según la mamá del hombre, él había recibido una llamada para que llegara al kilometro 57, un sector peligroso en Puerto Santander. Y desde ese entonces no supo más de su paradero. “Él no llevaba plata, si se llevaron el celular, pero no era por robarlo”, aseguró ella.