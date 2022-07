Magangué: “Mi mamá quería que él no le pegara y por eso se lanzó al río”

Orlando no puede dejar de llorar al recordar la trágica mañana del pasado miércoles. “Mi mamá estaba inflada, con los ojos cerrados y con mi hermanita abrazada. Yo las había buscado desde las 3 de la madrugada y las encontré muertas a las 7 de la mañana. Luego comencé a pedir ayuda, pero nadie me la dio”.

El joven, de 21 años, contó cómo halló los cadáveres de su madre Liliana Patricia Vargas Prasca, de 42 años, y de su hermana Verónica Retamoza, de 2 años, en un sector del Río Magdalena, en Magangué.

Lea aquí: Magangué: se ahogó con su hija de 3 años en el río por huir de su compañero

La ama de casa se habría lanzado al río con su hija en brazos para evitar ser agredida con un machete por su marido y padre de sus hijos.

Orlando recuerda que “estaba pescando con mi papá, mi mamá y mi hermanita. Entonces pasó un conocido y saludó a mi mamá, por ese motivo mi padre se puso celoso y comenzó a insultarla; luego le pegó en la espalda tres planazos con un machete.

“Mi mamá quería que él no le pegara más y por eso se tiró de cabeza al agua, yo me tiré atrás, pero no pude salvarlas”.

Los cuerpos permanecen en la morgue de El Carmen de Bolívar, y su familia, en especial sus siete hijos, lloran y piden justicia. Quieren que su papá, Nelson Retamoza Gil, de 60 años, vaya a prisión.

Tal parece que el sujeto huyó de la población donde ocurrió el hecho: sector Bocas de Perico, en jurisdicción del corregimiento El Retiro, pero fue capturado en el mediodía de este viernes.