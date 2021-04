Un joven mototaxista, procedente de Venezuela, casi pierde la vida cuando delincuentes intentaron robarle la moto el domingo en Magangué.

La víctima, conocida en la comunidad como Deiber, contó que recogió a una mujer en la madrugada del domingo. “Me dijo que la llevara a Henequén y cuando regresamos, tres sujetos nos esperaban en medio de la vía”, recordó. Uno de los supuestos atracadores hizo un disparo al aire para que el extranjero se detuviera, pero él no lo hizo.

El mototaxista aceleró la moto pero no contó con que dos sujetos se encontraban a cada extremo de la vía extendiendo una cabuya. “Cuando aceleré lo primero que sentí fue un quemón en el cuello que me hizo echar para atrás, pero no paré”, puntualizó Deiber. La parrillera salió ilesa.