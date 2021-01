Desesperada porque las autoridades no han tomado cartas en el asunto, se mostró la madre de un menor de 7 años de edad, quien presuntamente viene siendo víctima de abuso sexual por parte de su abuelo materno.

La señora este martes se ha comunicado con los medios de comunicación de Barranquilla para denunciar este hecho, que se ha repetido en dos ocasiones. Una de ellas en el mes de abril de 2020 y la otro en el pasado 12 de enero.

Ella dijo a los medios locales que el presunto abusador es el abuelo materno y lamentó que sea su padre de crianza el que esté cometiendo estos aberrantes hechos con su hijo. Aclaró que ella es hija adoptiva del abuelo del menor.

Narró que ellos viven en el barrio Las Trinitarios de Soledad, en los límites con Barranquilla. Y que el primer caso se presentó en el mes de abril del año pasado, pero lamentó que las autoridades no le hayan prestado la atención necesaria, luego de que los exámenes de Medicina Legal no dieron conclusiones certeras del presunto abuso sexual.

Indicó que solo dos meses después de la primera agresión sexual el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses le practicó los exámenes respectivos al menor, lo que pudo ser la razón de que las pruebas contra su padre adoptivo no fueran concluyentes.

Dice que lamenta que su hijo no quiera decir nada porque su abuelo lo engaña y manipula con pequeñas dadivas y regalos que la da.

“Mi padre vive en el barrio Las Trinitarias de Soledad. El niño fue abusado por primera vez en el mes de abril. Yo puse la denuncia, hicieron el proceso y todo lo que los exámenes que se requieren para estos casos, pero nunca me llamaron. Indagué con ellos y me dijeron que iban a hablar con la Fiscalía para que emitiera un orden de captura, pero eso nunca pasó”, dijo la madre del menor.

Indicó que “yo me confié y me generó la duda de que no fuera así, porque como Medicina Legal no me dio resultados, yo me confié. Además, él es mi papá, soy madre adoptada. Ellos me criaron desde niña. Y, por no tener muchos familiares, confié mucho en las palabras de él y me duele mucho que esto haya sucedido nuevamente”.