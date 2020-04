Madre de joven ahogado dice que pudo haber sido una muerte violenta

Sin embargo, Ariza le habría dicho a su amigo que no sabía nadar, por lo que este le dijo que mejor se quedara en un lugar seguro. Lo que se cree es que el hoy fallecido hizo caso omiso a esa recomendación y se lanzó al agua. Esta acción hizo que se complicaran las cosas para su acompañante, quien habría hecho el intento por sacarlo a flote, pero todo fue infructuoso.

Habla su mamá

Tras dos semanas de su fallecimiento, familiares del joven ahogado, quienes habían permanecido en silencio, hablaron con El Universal y explicaron que la muerte del joven debe investigarse a fondo, pues a juicio de ellos, y tras haber conocido el informe de Medicina Legal, es posible que algo distinto le haya ocurrido.

“El informe que conocemos de Medicina Legal dice que tiene un golpe en la cabeza y estamos a la espera que nos entreguen una resonancia magnética que le hicieron. El acta dice, claramente, que al parecer fue una muerte violenta. Creo que eso no miente”, explicó Sugey Pallares, madre del joven fallecido.

Sobre lo que se dijo por parte de personas allegadas a su hijo en La Boquilla, donde vivió días antes de su fallecimiento, en la que se expresó a través de los medios de que este estaba muy triste y con supuestas ganas de querer acabar con su vida, indicó que no cree esas versiones.

“Él tuvo problemas con su papá, eso si es cierto (sus padres están separados), pero yo hablaba con él y nunca lo sentí triste. Por el contrario, estaba contento porque se venía para Bogotá, que es donde yo resido. Pero se metió lo de la cuarentena y no pudo viajar”, expresó la mujer desde la capital del país.

Lo que piden sus familiares es que se haga una muy buena investigación para determinar la verdadera muerte de este joven, quien estuvo viviendo sus últimos días en La Boquilla, de donde era nativo, pero que fue sepultado en Luruaco (Atlántico), lugar permanente de residencia y donde vivía con sus abuelos por parte de padre.

Lo que se había dicho

En La Boquilla se dice que Jaime Luis Ariza tenía poco tiempo de haber iniciado una relación amorosa con una joven de ese corregimiento. Una hermana de esa joven, Liceth Sarmiento, relató a este medio el pasado 8 de abril, que el fallecido le había comentado a la novia que andaba muy triste por la difícil situación familiar por la que estaba atravesando.

También indicó que presuntamente este le habría expresado a su nueva pareja su intención de acabar con su vida.

Esta mujer explicó que el día del fallecimiento fue un hermano suyo quien lo acompañó a bañarse y que tenía intenciones de bañarse. Pero su acompañante le habría sugerido que no lo hiciera, pues ya le había confesado que no sabía nadar. Sin embargo este decidió lanzarse al agua, por lo que no pudo salir más.