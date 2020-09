Una suave brisa movía las hojas de los arboles de la carrera 63 del barrio 13 de Junio, el martes a las 5:15 de la tarde. En el sector, también conocido como El Triunfo, solo se escuchaba ese apacible ruido del viento cuando de la nada sonaron ocho balazos seguidos de los gritos de angustia de una mujer.

“¡Ayuda, ayuda! Una ambulancia, por favor”. Gritaba la joven mientras se movía de un lado al otro y se ponía las manos en la cabeza. A su lado, en el suelo, ensangrentado y encima de su moto, estaba un hombre que acaba de ser baleado siete veces. Los sicarios volvieron a atacar y esta vez su víctima fue el cartagenero Carlos Antonio Anillo Cañate, de 35 años.

Sobre su moto

Según los moradores, dos hombres en una moto Bóxer, sin usar cascos y cubriendo sus rostros solo con tapabocas, dispararon contra Anillo cuando este esperaba a su pareja, al parecer de nacionalidad venezolana, para salir a hacer un mandado.

“Él bajó de su apartamento -vivía en el tercer piso de una vivienda-, prendió su moto y dio la vuelta para ubicar su vehículo bien y salir de inmediato. Su mujer iba a subirse cuando llegaron los sicarios y le dispararon de una. Él no tuvo tiempo de reaccionar, por fortuna no le dieron a su pareja también”, dijeron los testigos.

Carlos Antonio, quien tenía menos de un mes viviendo en ese sector, murió a los pocos segundos. Minutos después llegó la Policía, que ahora investiga para esclarecer los móviles del crimen.

Algunos de sus familiares llegaron al lugar para ver con sus propios ojos lo que había ocurrido. Fueron momentos de dolor cuando los hermanos y padres del joven exclamaban al cielo pidiendo una explicación. “Dios, ¿por qué te lo llevaste?”, “hijo, no me puedes dejar sola”, “hermanito, no me hagas esto, esto no puede pasarnos”, expresiones que retumbaban en la destapada calle, a orillas de un canal de aguas residuales.

¿La debía?

Al lugar llegaron decenas de curiosos que quería ver a la víctima, quien recibió los impactos en el pecho y cuello. Algunos manifestaron que Carlos, meses atrás, había sido víctima de un atentado; sin embargo, esa información no ha sido confirmada por las autoridades.

También se conoció que en 2015 estuvo involucrado en un intento de robo millonario. “Funcionarios de la Policía Judicial adelantan las entrevistas y verificaciones para ubicar a los responsables de esta acción criminal”, dijo la Policía Metropolitana.