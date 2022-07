“Los perdono”: comerciante liberado habla de su rapto en el sur de Bolívar

El comerciante Víctor Téllez Rizcala, secuestrado por disidencias de las Farc el pasado 3 de abril en Santa Rosa del Sur, sur de Bolívar, y liberado el 23 de junio, cerca a Bucaramanga, habló sobre sus dos meses de cautiverio.

“Es un milagro que Dios ha hecho para que yo esté de nuevo, yo pensé que no iba a volver, pero siempre me aferré a Dios. Yo les digo de corazón que no tengo resentimiento con nadie. Unos diez días antes de saber que iba a ser liberado, les dije a los que me secuestraron: ‘ustedes no me están pidiendo perdón pero los perdono y cuentan con un amigo más, no estoy para resentimiento’”, dijo a un medio de Santa Rosa del Sur, su tierra natal.

Añadió: “espero que no vuelvan a hacerle esto a otra persona, no se lo deseo a nadie”. Al parecer, al joven, de 29 años, lo tuvieron en cautiverio en fronteras con Venezuela y todo fue con fines económicos.

Su regreso

La liberación del joven fue en la mañana del pasado 23 de junio y, aunque no hay mayores detalles de cómo ocurrió este grato momento, se supo que los familiares lo recogieron en Bucaramanga. El Grupo Gaula Antisecuestros de la Policía del Magdalena Medio atribuyó el rapto a disidencias de las Farc.

Cabe recordar que tras el secuestro del comerciante, sus familiares ofrecieron una recompensa de mil millones de pesos por lo que se cree que hubo una negociación para su liberación.

La bienvenida de Víctor fue en la tarde del sábado 25 de junio. Los santarroceros y sus autoridades, como la Alcaldía Municipal, organizaron una caminata y una cabalgata donde los asistentes usaron camisetas blancas y levantaron al cielo globos y banderas del mismo color.

