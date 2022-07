Los dos horrendos asesinatos que han estremecido este año a Marialabaja

La hermana de Yolimar dice que no hay capturas y al responder una pregunta de si consideran a alguien sospechoso, afirma que “todos los que andaban con ella son sospechosos”. De ese grupo no hace parte el novio de la víctima, un joven que para la época de los hechos no estaba en Marialabaja porque presta el servicio militar.

“Esto no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Yolimar era la menor y lo que le pasó a ella tiene afectada mucho a mi mamá. Ha pensado cosas que no debe pensar y por eso debe estar con orientación de profesionales”, cuenta Angie, una de las hermanas de Yolimar.

El crimen de María De los Reyes, sin embargo, no es el único que con matices de crueldad y atrocidad ha ocurrido este año en Marialabaja. El sábado 28 de mayo, una adolescente, de 17 años, fue abusada sexualmente y brutalmente asesinada. Su cuerpo lo hallaron en una casa abandonada del barrio Buenos Aires, en las afueras de esa población. Por este homicidio aún no hay capturas, pero sí muchos sospechosos.

Yolimar cursaba décimo grado en la Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural. Era una estudiante destacada y de eso dan fe el rector, sus docentes y compañeros. Para ayudarse económicamente, la menor comenzó a trabajar como vendedor en un punto frío (local de venta de cervezas) en esa población. Por lo general laboraba los fines de semana. Lea aquí: Marialabaja: encuentran muerta a una joven con una herida en el cuello

Ese viernes (27 de mayo), recuerda su hermana, la adolescente fue al establecimiento a las cinco de la tarde. Ella dice que estaba normal y no le notó algo extraño. Volvió a verse con ella a las 8 p. m., cuando le llevó la cena.

“Le llevé la comida como de costumbre y lo único que me dijo es que no quería mucho. No volví a saber de ella hasta el sábado en la mañana, cuando un amigo en una moto me fue a avisar a la casa que la habían encontrado cerca de la casa de otra hermana mía”, relata Angie.

Para Angie, la clave para resolver el crimen de su hermana podría estar en la llamada que ella recibió en su celular a eso de las 2 a. m. “Lo que nos dicen es que apenas recibió la llamada se puso nerviosa y se fue enseguida del trabajo sola”, precisa la joven.