“Los citaron para arreglar una moto”: familia de asesinados en El Pozón

A Franklin lo llevaron al CAP de El Pozón, pero lo ingresaron sin signos vitales. Miguel murió en el sitio y testigos aseguran que los sicarios huyeron con destino a la Terminal de Transportes.

Ella no sabe qué pasó. “Franklin no tenía amenazas, no tenía líos. Era un hombre bueno, muy trabajador y tranquilo”, afirma la joven; sin embargo, la Policía Metropolitana informó que tenía una anotación por violencia intrafamiliar en 2008 y lesiones culposas en 2021.

De Miguel se supo que trabajó por un tiempo en una empresa de construcción como conductor y ahora también era mecánico. La Policía dijo que tenía anotaciones por lesiones personales, tráfico de armas de fuego, violencia intrafamiliar y lesiones culposas.