Gracias a las diferentes campañas realizadas por la Policía Nacional, como ‘Yo no pago, yo denuncio’, en la que se ha sensibilizado sobre la importancia de denunciar la extorsión, este delito cayó en un 19 %, con 12 casos menos. Las denuncias instauradas han sido bajo la guía del grupo Gaula, procedimientos que han sido necesarios para lograr la judicialización de los responsables de este delito que para el 2020 ya son 54 capturados.

Hasta la fecha no se ha presentado un solo caso de secuestro en los municipios. Fue enfático en señalar que “en Bolívar no vamos a dar un lugar de residencia a los delincuentes. Es mejor que no desempaquen sus maletas porque lo que está demostrando es que a los pocos meses o semanas de que empiecen a operar, caen”, afirmó el alto oficial.