Lo matan de 8 balazos por no dejar ingresar botella de ron a discoteca

Se despidió de su hogar y prometió que, cuando estuviera organizado, iría por ellas, pero eso no sucederá porque un acto de intolerancia le quitó la vida.

“Yo tengo negocio en Cartagena desde el 2007, siempre me ha ido bien y por eso me traje a mi sobrino. Él iba a manejar un camión que tengo, pero como no tenía licencia de conducción, estaba trabajando en el estadero, pero era por poco tiempo”, contó el tío del hombre.

Horrible noche

En la noche del domingo 17 de septiembre, Martínez Ayala fue como estos últimos fines de semana a trabajar en el estadero de su tío. Era una noche llena de clientes y Joimar controlaba la entrada en la puerta principal. Su tío relata que “a las 2 de la madrugada (del lunes) Joimar seguía en la puerta cuando apareció un tipo borracho que quería entrar una botella de ron, pero él se lo impidió. El sujeto se enfureció y lo trató de sapo, pero solo era una discusión”.