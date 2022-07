¿Lo han visto? Dijo que saldría a cenar y no aparece desde hace 17 días

“Él siempre habla conmigo por teléfono, siempre estamos en contacto, nunca nos dejamos de hablar. Ese día hablamos un rato y luego me dijo que saldría a comer. Desde las 4 de la tarde no supimos más de él”, contó Diana García, residente en el barrio El Laguito de Cartagena.

Diana y sus parientes no saben qué tipo de ropa usaba el día que desapareció y tampoco recuerdan algún deseo o plan que tuviera de viajar a otra ciudad o país.

“Mi papá no manifestó inconformidad por algo o alguna tristeza. No sabemos dónde pueda estar y solo esperamos que nos llame y nos diga dónde se encuentra. Personas malintencionadas me han llamado para extorsionarme, aprovechándose que he publicado mi número de teléfono para que me brinden información con mi papá”, agregó.

Orlando es de contextura delgada, piel trigueña, cabello blanco -canas- y de 1,71 metros de estatura. Si usted lo ha visto en Bucaramanga o en otro lugar, puede comunicarse al número 315 5583833.