La muerte atrapó a Douglas De la Cruz, de 17 años, y a Jerferson Castro, de 19, muy lejos de casa. Los venezolanos fueron asesinados a cuchillo en hechos aislados entre la noche del lunes y la madrugada del martes en el corregimiento de Bayunca y el barrio San Pedro Mártir.

Ayer, en la sede de Medicina Legal, estaban los familiares de las víctimas. No saben qué pasó, tampoco tienen recursos para repatriar los cuerpos, solo los embarga el dolor por la pérdida.

Las familias

“No sabemos por qué lo mataron, parece que fue por un lío que tuvo en Venezuela, lo cierto es que el martes nos llamaron para decirnos que estaba muerto en San Pedro Mártir. Él era mototaxista y no tenía casa fija porque se quedaba donde lo cogiera la noche, era muy caminante y tenía un año en Cartagena”, dijo una allegada a Jeferson.

La familia de Douglas, que casualmente era conocido como ‘Jeferson’, llegaron ayer de Maracaibo y esperan recibir ayuda para el sepelio. “La información que tenemos es que unos jóvenes lo acuchillaron, pero no sabemos por qué. Yo hablé con él el domingo y no me dijo que tuviera problemas o amenazas”, contó la madre del menor.

Sobre este caso también se conoce una versión donde aseguran que “tuvo un lío con una persona y que esta lo buscó para vengarse”. Además, se supo que ‘Jeferson’ tenía pocos días de haber llegado a Bayunca, pero vivía en Colombia desde hace un año.

Estas familias están a la espera de ayudas para agilizar los sepelios, que serían en esta ciudad en esta misma semana.