“Les pido que no le hagan daño”: esposa de exrector de colegio desaparecido

“Hasta el sol de hoy no he tenido ninguna información de él. Estoy esperando angustiada, toda la familia me acompaña todas las noches a orar para pedirle a Dios por el regreso de él y que no me le hagan daño, porque él es un hombre excepcional un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano”. Esas palabras y la petición son de Cira Vásquez, la esposa de Hermides Rafael Vásquez Vásquez, el exrector del colegio Camilo Torres, de El Pozón, que misteriosamente desapareció el pasado 28 de noviembre.

Hermides Rafael Vásquez Vásquez.

Ya son más de seis días de angustia por no tener ningún tipo de información del docente, de 73 años. “Les pido a quienes lo puedan tener que no le hagan daño, que me lo devuelvan, porque la verdad es que se equivocaron al llevárselo, porque no le debe a nadie”, agrega Cira en un video. Le puedo sugerir: Angustia y misterio por desaparición de exrector de colegio en Cartagena

La desaparición

La esposa de Hermides confirmó que ese martes 28 de noviembre él salió de su vivienda, en el barrio San Fernando, rumbo a la finca que tiene cerca del municipio de Clemencia, a un costado de La Cordialidad. “Salió de la casa a la finca a buscar unos alimentos porque al día siguiente viajaba a Medellín a verse con su hijo, que cumplió años el 1 de diciembre”, cuenta Cira. Hermides le dijo a su esposa que regresaría temprano, pero en vista que ya eran las 2 de la tarde y no aparecía, “comenzó a darle teléfono”.

“Él siempre me respondía. Lo comencé a llamar desde las 2 de la tarde. Le hice más de 200 llamadas. En vista que no aparecía, llamé a mis familiares desesperada porque él no había llegado”, relata Cira Vásquez. Le puede interesar: ¡Justicia! Sentido homenaje a joven con discapacidad asesinado en El Líbano

Con la compañía de algunos allegados, Cira se trasladó a Clemencia y allí estuvo hasta las 2:30 de la madrugada del día siguiente (miércoles 29) buscando información.

En medio de esa búsqueda en Clemencia, Cira logró hablar con el cuidador de la finca de su esposo. “Hablé con él y me dijo que ese se miércoles él llegó en la mañana en la mañana y luego salió a buscar a sus hijos al colegio. Me dijo que cuando regresó, a las 4 de la tarde, ya Hermides no estaba en la finca”, manifiesta Cira. El miércoles 29, a la 1:30 p. m., hallaron la camioneta de Vásquez Vásquez en la vía que comunica a Santa Rosa con el corregimiento de Zipacoa (Villanueva).

A un lado de la camioneta de Hermides hallaron uno de sus zapatos.

Dentro del carro, marca Chevrolet Trailblazer y de placas UEZ-006, encontraron uno de los zapatos del docente. Un hijo de Vásquez le confirmó a El Universal que la parte interna del vehículo estaba quemada. También había un cojín que el docente usaba en el puesto del conductor. Lea también: Por esta falla mecánica ocurrió accidente que dejó 3 muertos y 10 heridos Sobre ese hallazgo, familiares del exrector aseguran que muy posiblemente quemaron la parte interna del vehículo para borrar algunas huellas.

¿Y el cuidador de la finca?

La Policía Metropolitana y el Grupo Gaula están al frente de las investigaciones y aún no han entregado una información de cómo avanzan las diligencias. El caso también ha sido reportado al Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía y aún no se habla de manera oficial de un posible secuestro.

Posible ruta de la camioneta de Hermides tras su desaparición, al salir de su finca, en Clemencia.

Uno de los hijos de Hermides volvió a hablar con El Universal en la mañana de este lunes (4 de diciembre) y dijo que lo extraño también en la desaparición de su papá es que el cuidador de la finca “anda perdido”. Lea: Hombre desaparecido cerca a Islas del Rosario es un popular dj de champeta “Creemos que tiene que ver con este tema. Es un gran sospechoso porque se perdió y no hemos sabido de él. Quizás puede tener información importante de la desaparición y por eso queremos contactarlo y hablar con él”, precisa el hijo de Hermides.

La camioneta del desaparecido la hallaron en la vía al corregimiento de Zipacoa (Villanueva).

El familiar precisó que hasta hoy no han recibido ninguna comunicación sobre la situación de Hermides Vásquez. Sobre su ayudante, es decir el cuidador de la finca, dijo que se le acaba el contrato en diciembre y que su papá por lo general no avisaba cuando iba a su predio. Pese a la explicación que le dio el cuidador a Cira, el hijo de Hermides cuenta que testigos le aseguraron que a ese hombre lo vieron llegar a la finca poco después que lo hizo el patrón.

Rector durante 40 años