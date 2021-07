Liliana Barbas Díaz, una conocida comerciante de Tiquisio, sur de Bolívar, fue víctima de un robo millonario en Magangué.

La mujer contó que estaba en el puerto magangueleño, tras concretar unas compras para surtir sus negocios en Tiquisio, cuando aparecieron los ladrones.

“Estaba desde temprano esperando una chalupa donde me traerían la suma de 26 millones de pesos para comprar unas cajas de cerveza y otras cosas. Cuando llego, me acerqué para recibir el dinero y fue cuando aparecieron dos hombres en moto y me intimidaron con una pistola. Me quitaron el dinero y huyeron”, dijo la víctima.

Anotó que una personas que presenció el hecho y trabaja en el puerto tomó un palo y le pegó en la mano al ladrón que apuntaba con el arma, por lo que esta cayó al suelo. “Le entregamos la pistola a la Policía para que investigue”, añadió.

