Discusión y golpes

Ledys vivía alquilada junto con su marido en Villas de Aranjuez. En ese mismo sector vive Kimberly, de 19 años e hija de Ledys con su primera pareja. Con su actual compañero tenía nueve años conviviendo.

Hace unos seis meses, la pareja le dio en alquiler una pieza a una estudiante que llegó del Sur de Bolívar. Según Kimberly, los problemas surgieron cuando su mamá comenzó a sospechar que entre la joven y su marido surgió una relación sentimental.

“A mi mamá comenzaron a decirle en el barrio que él andaba con la amante. El sábado en la noche, ya con pruebas y una foto que le pasaron a mi mamá en donde se ven agarrados de manos, es que mi mamá decidió confrontar al marido”, relata Kimberly.

Esa noche, cuenta su hija, Ledys y su pareja discutieron un buen rato. Ante la agresividad de las palabras, y de escuchar de su marido “lárgate de aquí”, la mujer decidió irse a casa de su hija. Al rato regresó y lo que hizo fue encerrarse en su cuarto, que está cerca del patio.

“Lo que nos han dicho es que el se ‘voló’ por el patio y entró al cuarto de mi mamá. Cuando yo llego a la casa no me dejan entrar y el tipo ese (marido de la mamá) lo que me dice es que ella está muy mal, pero no me cuenta más nada. A mi mamá la llevan primero al hospital de El Pozón y luego a la Clínica Madre Bernarda, pero ya estaba muerta. Nosotros tenemos certeza de que mi mamá no se quito la vida”, le dijo Kimberly a El Universal.

De la joven que vivía alquilada en casa de Ledys se sabe que se fue al barrio El Líbano y del marido de ella que ayer estaba en Medicina Legal en espera que le entregaran el cadáver.

La última palabra la tiene el resultado de la necropsia.