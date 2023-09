¡Lamentable! Por supuesto acoso estudiante cortó a uno de sus compañeros

“¿Tú crees que yo soy pendejo? Les he aguantado un montón a ustedes y me he quedado quieto para evitar problemas. Una más y se van a acordar de Santiago Rodríguez toda la vida”, advirtió el estudiante acosado mientras sostenía un arma blanca. Lea aquí: ¡Inaudito! Agredió a su mamá por no tenerle la comida lista: va a la cárcel

Un maestro de la institución intentó intervenir para separar a los estudiantes en conflicto, pero en cuestión de segundos, el joven que se consideraba acosado infligió una herida en el rostro de su agresor.