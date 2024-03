La tragedia que se llevó al artista y gestor cultural Marlon de la Peña

Aunque había pasado por muchos escalones, Marlon no se sentía en la cima y tenía en su mente muchos proyectos más, izando siempre la bandera de la música, la cultura, el folclor y las tradiciones, pero todo se esfumó en un accidente de tránsito ocurrido a las 8:20 de la noche del 22 de marzo, en el sector de la finca La Granja, bajo la jurisdicción del municipio de Talaigua Nuevo, Bolívar.

Las primeras hipótesis apuntan a la falta de atención por parte del conductor del camión, quien presuntamente no estuvo alerta al entorno de la vía, según indican los informes preliminares. No obstante, de acuerdo a informaciones extraoficiales, la motocicleta no llevaba las luces encendidas y chocó contra el camión militar.

Homenajes

El cuerpo de Marlon fue llevado a la morgue de Magangué y de allí lo trasladaron a Talaigua Nuevo donde, en la tarde de este domingo, le realizarán un emotivo homenaje. Seguido, los restos serán traídos a Cartagena donde realizarán la velación, a partir de las 7 de la noche, en la Funeraria Los Olivos de la Bomba del Gallo.