La tragedia del estilista colombiano que mataron en su casa, en Perú

La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú asumió el caso y se estableció que dentro del apartamento de la víctima fue encontrada la llave de un carro rojo marca Toyota Agya de placa BXO-647, por lo que investigan si Juan Camilo llegó junto a al asesino a bordo de este vehículo de propiedad de una empresa, el cual estaba parqueado frente a la casa y en cuyo interior hallaron un cuchillo, varias cervezas y una bolsa con marihuana, así como una factura que podría arrojar pistas sobre la ruta que siguió el homicida. Lea: Tecnóloga en radiología y con 2 hijas: la mujer que murió en la Av. Santander

La familia de Juan Camilo Páez Ruge pide ayuda al gobierno colombiano para poder repatriar el cuerpo de su ser querido hasta Ibagué: “Estamos haciendo todas las vueltas, pero nos dicen que no nos lo dejan traer de Perú. Queremos pedir una colaboración para que nos apoyen y poder traer el cuerpo”. “No sabemos a dónde comunicarnos y si la Embajada colombiana de pronto nos pueda ayudar para que nos dejen traer el cuerpo y darle sepultura acá en Ibagué, de donde es él, donde se crió, no queremos que quede en un lugar desconocido”, manifestó una familiar, quien agregó que no pueden viajar varias personas sino que tendría que ir una sola a hacer todos los trámites.