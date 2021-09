En abril pasado, una mujer trans conocida como ‘la Quince’ o ‘la Quinceañera’ denunció que su vivienda, en el barrio Las Palmas, de El Carmen de Bolívar, fue incendiada por manos criminales. Públicamente aseguró que alguien la quemó a propósito.

“Ese día no tenía plata para una vela ni para cocinar, así que no prendí fogón ni nada; además, yo no tengo energía eléctrica”, contó en aquella oportunidad.

Tal parece, y según investigaciones de la Policía de Bolívar, que ese incendio sí habría sido provocado, pues tendría relación con el delito por el cual ‘la Quince’ o ‘la Quinceañera’ (Wilberto Gamarra Rivero) ha sido enviada a la cárcel por un juez con funciones de Control de Garantías.