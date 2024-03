“La orden de matar a mi hijo salió de Paraguay”: madre del fiscal Pecci

Agregó Maricel que no puede asegurar que la Fiscalía de su país no esté trabajando, “pero lo hace de una manera mínima y muy discreta, sin ánimos de realmente llegar a la conclusión de esto; tal vez tendrán orden, digo yo, de no seguir escarbando, porque creo que hay gente de gran poder que está inmiscuido en esto”.

“Yo le organicé el viaje a Marcelo. Yo le dije que vaya. Jamás en mi vida pensé que me iban a matar a mi hijo en ese lugar. Él estuvo muchas veces en Colombia en el pasado. Él jamás pensó que le iban a pasar esto. Cuando le decíamos que cambie de lugar o pida otro departamento, nos decía que no nos preocupemos”, precisó.

La mujer dijo que le queda confiar en el trabajo que realiza la fiscalía paraguaya, ya que no cometerá justicia por manos propias. “Yo no voy a hacer justicia por manos propias, no me queda otra que confiar en sus compañeros que están haciendo la investigación”.