Jhosthin Ruiz tenía novia y vivía con su mamá y hermanos en el barrio Los Almendros. De allí salió el viernes 11 de marzo, a las 7 de la mañana, con rumbo a la universidad. Consigo llevaba su bolso e implementos de estudios. El universitario no volvió a casa. A las 10 de la mañana del día siguiente hallaron su cuerpo en una habitación del hospedaje Los Carruajes, a un lado de La Cordialidad, en inmediaciones del barrio Villa Estrella.

¿Qué le pasó al brillante estudiante de medicina? Eso es lo que sus familiares, amigos y compañeros de la universidad quieren saber.

Lo hallan muerto

Teófilo Ruiz Valdelamar asegura que su hijo era tranquilo, sin problemas emocionales y centrado en sus estudios. “Era buen hijo, buen amigo y muy colaborador”, precisa.

Jhosthin por lo general regresaba en las tardes a su casa. Si le tocaba hacer algo extra siempre se comunicaba con su mamá o le pedía a su papá que lo recogieran. Ese viernes nunca más volvió a llamar. A las 9 de la noche, y en vista que no aparecía, Nubia Pereira comenzó a marcarle al celular de su hijo. También le mandaba mensajes por WhatsApp, pero no le llegaban. El móvil parecía apagado. A la mañana siguiente la preocupación era extrema. Jhosthin no era de amanecer en la calle, a menos que lo advirtiera. Las horas parecían eternas.