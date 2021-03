Una paciente que era remitida del hospital San Antonio de Padua de Simití, sur de Bolívar, para un centro asistencial de mayor complejidad en Bucaramanga (Santander), casi muere al salirse con todo y camilla de la ambulancia que la transportaba.

La denuncia fue dada a conocer, en las últimas horas, por el portal de noticias del Magdalena Medio ElOriginal.co y señala que el hospital de Simití, de segundo nivel, en la actualidad, no tiene una ambulancia. Por esa razón la paciente, de quien no se revela su nombre, tuvo que ser llevada hasta Cerro de Burgos en un vehículo particular, en donde una lancha ambulancia la llevaría hasta el puerto de Gamarra (Cesar).

Una vez llegó a este municipio cesarense fue embarcada en una ambulancia contratada por el hospital de Simití para llevarla hasta Bucaramanga. En el camino, cuando ya se aproximaban a la “ciudad bonita”, subiendo una pendiente, la puerta de la ambulancia se abrió y la camilla en la que estaba la paciente se salió y rodó varios metros.

Por fortuna, quienes acompañaban a la paciente reaccionaron y lograron rescatar a la paciente, que iba a ser atendida por otra serie de complicaciones y que ahora se le suma la partida de un hueso en uno de sus brazos.

Según denuncia el portal de noticias la ambulancia del percance de placas JPU 300 de Envigado, al parecer, “no se encuentra habilitada por la Secretaria de Salud del departamento del Cesar”.

Familiares de la paciente piden que se haga una investigación para establecer las responsabilidades.