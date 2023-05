La historia del mototaxista que balearon en Bazurto: ¿fue un policía?

La avenida Pedro de Heredia, en el sector del Mercado de Bazurto, constantemente es protagonista de imprudencias de peatones y conductores, accidentes y hurtos. En la mañana del viernes 12 de mayo un hecho particular sucedió.

Cuando Listan recibió la llamada en la que le avisaban que su esposo era atendido en el CAP de La Esperanza luego de quedar herido al atracar, supo que había una versión que no estaba dicha. “La gente después me contó, empezó a salir la verdad a la luz, por eso queremos que haya justicia, que el intento de homicidio no quede en la impunidad”.

Óscar Santana, el abogado que lo representa, explicó a El Universal las acciones legales que adelantan. "Ya se presentó la denuncia en la Fiscalía por el delito de homicidio en grado de tentativa".

En el Comando de la Policía, explica el apoderado, presentaron una queja disciplinaria con el fin de que la institución identifique a los uniformados involucrados “por las acciones irregulares, la falta disciplinaria, el uso indebido de su arma de dotación”.

Este medio contactó a la Policía Metropolitana en busca de un pronunciamiento, pero hasta la publicación de esta nota no lo recibió. Siga leyendo: Le dijeron que se alejara de las malas compañías, no hizo caso y lo mataron