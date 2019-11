La historia de Asyuly Mengual, un crimen que se pudo evitar

El viernes 15 de noviembre, a eso de las 4 p. m., Asyuly se reunió con Damián en un establecimiento del sector Guallepeito, en donde, según curiosos, empezaron a discutir. Ella se fue y él la siguió. Enfadado y enfermo de celos, Damián presuntamente agarró a Asyuly por el pelo, la tiró al piso y comenzó a pegarle fuertemente, pero no quedó satisfecho y por eso habría sacado un arma blanca con la que supuestamente la acuchilló dos veces en la espalda, dos más en el abdomen y otra en el tórax.

Al ver que ya no respiraba, salió corriendo con el arma homicida en las manos, pero los residentes del lugar no tenían la más mínima intención de dejarlo ir, por lo que este no tuvo más opción que correr en dirección contraria de donde estaba la gente. Pasando por un CAI de la Policía lo aprehendieron.