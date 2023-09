La cruel muerte de una mujer por perder un arma de fuego del Clan del Golfo

En diálogo con El Universal ese día, en la morgue, la tía de la joven contó que desde los 14 años, Erika Tatiana se radicó en Cartagena y se mantenían en comunicación. La última vez que hablaron fue el viernes 10.

“Yo vivo en San Onofre y estaba aquí en Cartagena de paseo. El viernes (10) me llamó y me dijo que para vernos y le dije que sí, pero después no volvimos a hablar”, agregó la tía de Erika.