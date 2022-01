“Un amigo de ‘Rafa’, quien también es Dj, me hizo una llamada preguntándome por él, pero no me dijo lo que había sucedido. Me puse demasiado nerviosa, llamé a ‘Rafa’ a su celular, sin parar, pero no tuve respuesta”, eso fue lo que contó primero la novia del Dj muerto en un accidente de tránsito en Bayunca.

Belkys asegura que todos los días la llamaba una vez llegaba al restaurante, pero ese día todo fue distinto. El celular de su novia nunca no sonó.

“Apenas me enteré me desmoroné por completo, pero aún así fui a Medicina Legal en Zaragocilla. Me dijeron que su cuerpo no estaba allí, que me dirigiera al puesto de control de la Policía de Carretera, en La Cordialidad; cuando llegué lo tenían allá pero no me dejaron verlo, pero si me dijeron cómo pasó el accidente”, contó Belkys.

Fue una camioneta

La versión que entregó Belkys sobre cómo ocurrió el accidente, concuerda con la entregada por la Policía de Carreteras: una camioneta, de color blanco, que iba delante de la moto donde se trasladaba Rafael Armando, en la vía La Cordialidad, sentido Cartagena - Bayunca, hizo un giro prohibido para quedar en sentido Bayunca - Cartagena. A Romero Salguedo no le dio tiempo de frenar y chocó con la parte trasera del carro. Fue tan fuerte el impactó que el Dj terminó a un lado de la carretera, muriendo al instante. Lea: [Video] Turbaco: conductor estuvo a punto de causar una tragedia