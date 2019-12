Joven fue despellejada y amenazada de muerte por su compañero sentimental

Una familia planaduna denunció el violento caso ocurrido a una mujer en el corregimiento Bilbao, quien fue encerrada durante varios días por su compañero sentimental, que tras despellejarla viva con el plan de un machete, le cortó el cabello y la amenazó de muerte si informaba a los parientes.

El horror que vivió Estefanía Ospina Valencia, según contó su padre Samuel a El Nuevo Día, de Ibagué, ocurrió el pasado domingo cuando Willinton Cardona Patiño, en un aparente estado de celos, encerró a quien decía amar y le propinó toda clase de golpes hasta el punto de desollarla.

“Yo estaba en Bilbao el 25 de diciembre cuando a la 1 de la tarde recibí una llamada de una hija que vive en Bogotá, me dijo que un vecino le contó que la había visto muy aporreada en la casa de los papás de Willinton, pues ellos vivían solos con las dos hijas.

“Pedí una moto prestada para subir y cuando llegué salieron las niñas y él, pregunté qué había pasado y salió Estefanía envuelta en una sabana y me mostró toda cortada.

“Le dije a Willinton, ‘usted qué hizo’ y me respondió: ‘Perdóneme, no me pude contener, la embarré’, se asustó y decía que reconocía su error”.

Añade Samuel Ospina que luego de decirle a su yerno que tenía que asumir las consecuencias, se controló y salió corriendo y solo escuchaba los gritos de que no se fuera, pero él se fue y llamó a la Policía, donde le respondieron que no tenían cómo desplazarse hasta la finca.

Cuando volvió a subir a la finca para bajarla, ella ya estaba sola, Willinton se había ido con las dos niñas.

“Le pregunté a mi hija que dónde tenía la ropa, que echáramos candado y nos fuéramos, pero la tenía toda picada, un bolso fino que ella tenía también lo picó, la casa en total desorden. Nos bajamos en una moto y una vez llegamos la recibió la enfermera, un doctor y llamaron a la Policía”.

Samuel le preguntó a su hija sobre lo ocurrido el domingo y ella le contó que estaba hablando con un señor, que era la primera vez que se veían y que la reacción de Willinton fue darle patadas y puños y cuando la golpeó con un machete se desmayó.

“Me contó que no se dio cuenta cuando le arrancó el pelo. Es que tiene planazos sobre planazos, se pierde uno contando tantas heridas, desde la cabeza hasta los pies, quedó en carne viva.