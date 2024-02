Joven de 21 años fue asesinado mientras jugaba una partida de dominó

La tarde de este miércoles Murillo Rivera llegó a la dirección antes mencionada y se puso a jugar una partida de dominó con otros jóvenes que viven en el sector. Cuando estaba en plena partida aparecieron dos sujetos en una motocicleta, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le propinó varios balazos en la cabeza.

Isidro José quedó tendido en el suelo. Amigos y familiares lo auxiliaron y llevaron hasta el Hospital General de Barranquilla, donde se confirmó su deceso. Su cuerpo fue llevado hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Siga leyendo: 99 cámaras analíticas con reconocimiento facial operarán durante Carnaval

En este sitio un familiar dijo a los varios medios de comunicación que las autoridades deben esclarecer este crimen, porque los demás jóvenes que estaban con Murillo Rivera no dicen nada sobre lo sucedido y algunos no dan la cara. Indicó que su familiar era un joven, que no se metía con nadie y que era una persona que le gustaba trabajar. Piden que se haga justicia.

Entre tanto, las autoridades desde el momento en que se presentaron los hechos están investigando para dar con el paradero de los responsables del hecho criminal.