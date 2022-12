Isla Fuerte: Salieron a pescar el 7 de diciembre y están desaparecidos

Los Zúñiga Guerrero y los Rudiño Castro piden ayuda a las autoridades para no cesar en la búsqueda de Manuel Rudiño, de 25 años; y Arbenson Zúñiga, dos pescadores que salieron como de costumbre a realizar sus faenas de capturas siendo las 6 de la mañana de ese día. Hoy no se sabe nada de ellos.

¿Qué ocurrió?

Irene Barrios, inspector de Policía de la isla, explicó que los dos pescadores avisaron a sus familias que irían a su jornada habitual y que regresarían el 8 de diciembre para festejar junto a ellos el “Día de las velitas”. Eso nunca sucedió. Lea aquí: Incautan millonaria carga de cocaína en puerto de Cartagena: Iba a Europa

“Salieron y no regresaron el día 8. Sin embargo, en su familia no se preocuparon, pues por lo general esas faenas son dos o tres días cuando mucho. Pero ya después de cinco días me dieron aviso y buscamos apoyo de la Armada, de Guardacostas”, explicó barrios.