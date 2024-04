Investigarán a 8 policías por caso de estadounidense en hotel con niñas

De acuerdo con la jefe del Ministerio Público, la apertura se da porque, presuntamente, los funcionarios no pusieron a disposición de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General de la Nación, a Timothy Alan Livingston para que el ente acusador continuara con el trámite en los tiempos establecidos por el Código de Procedimiento Penal. Lea: Atención: Gotham cierra las puertas de manera definitiva

Sin embargo, días después se supo que las autoridades habían encontrado a Livingston con las menores al interior del jacuzzi y en la habitación hallaron no solo drogas como cigarrillos de marihuana o tusi, sino condones usados. Como si fuera poco, según el personal del hotel, la Policía no les ordenó cuidar las evidencias y limpiaron la habitación borrando todo rastro.

Livingston fue trasladado a una estación de Policía donde estuvo retenido durante 12 horas, pero luego, después de que los oficiales consideraron que no había motivos para procesarlo en Fiscalía por no encontrarlo supuestamente en flagrancia, quedó en libertad, y al día siguiente regresó huyendo a su país natal, donde ahora es buscado con circular azul de Interpol.

Desde la entidad resaltaron que la flagrancia no era necesaria para poder detener y judicializar al sujeto. “La norma no exige que haya constreñimiento, intimidación o cualquier forma de coacción para que se configure el delito. De hecho, el eventual consentimiento dado por la víctima no exonera de la responsabilidad penal, siendo un agravante que la conducta es cometida por un turista y las víctimas son menores de (14) años de edad”, manifestó el ICBF.

Aseguró también que, una vez se enteró de los hechos, designó equipos especializados de Defensorías de Familia para brindar acompañamiento a las niñas, quienes se encuentran en centros hospitalarios recibiendo atención en salud y psicosocial. Precisamente en la tarde de este martes 9 de abril se conoció que las niñas evadieron los lugares de protección en los que estaban.