Investigan si asesinato en el barrio Sucre es por microtráfico

Una riña suscitada por sustancias alucinógenas. Según la Policía Metropolitana de Cartagena, ese sería el móvil del crimen de un hombre que fue asesinado a cuchilladas en un solar rodeado de monte y casas en el barrio Antonio José de Sucre, cerca de 20 de Julio. El crimen ocurrió el miércoles a las 7:30 de la noche.

El cadáver de José Germán González Gallego fue encontrado luego que una mujer diera la voz de alerta.

“Hay un muerto allí”, decía la residente del sector mientras señalaba hacia la mitad del terreno. En ese momento, un grupo de curiosos corrió para confirmarlo y al llegar hallaron el cuerpo de quien también era conocido como ‘el Iguano’.

El hombre tenía dos camisetas levantadas hasta el tórax que dejaban ver las múltiples heridas que le causaron con cuchillo y objetos cortopunzantes.

¿Quién o quiénes? No se sabe. En el barrio dicen no haber visto o escuchado algo sospechoso esa noche. “Nosotras no escuchamos nada de pelea. Solo nos dimos cuenta cuando una señora empezó a gritar que habían un muerto tirado aquí. Cuando vinimos a ver era el amigo de nosotras”, manifestó en ese barrio, ayer en la mañana, una joven que dice haber conocido a ‘el Iguano’.

Ella y otras muchachas que la acompañaban aseguraron ser vecinas y muy cercanas a José. Lo describieron como alguien tranquilo que no se metía con nadie. La Policía, sin embargo, reportó que según las indagaciones hechas en la zona González expendía sustancias alucinógenas. Los uniformados investigan si eso tiene alguna relación con su crimen.

La información que maneja la Metropolitana de Cartagena deja entrever que la muerte de José Germán ocurrió en medio de una riña con varios hombres.