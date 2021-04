Lo que sería un trayecto tranquilo para visitar a una amiga se convirtió en la peor pesadilla para una mujer en Cartagena. El 7 de marzo, en la vía a Mamonal, habría sido abusada sexualmente por un mototaxista cuando iba a entregarle un dinero a una compañera de trabajo que vive en el barrio República de Chile.

“Yo salí de mi casa, en El Prado, me subí a una moto que iba pasando; el mototaxi cogió por Mamonal y de repente se metió por una trocha, tenía miedo pero no sé por qué no reaccioné”, cuenta la víctima.

Luego de cometer el delito, el agresor la llevó a una estación de gasolina y se marchó dejándola sin el dinero, ni el celular. Ella se acercó al CAI de Ceballos, pero el patrullero que la atendió hizo caso omiso.

Como pudo llegó a su casa, y al siguiente día fue hospitalizada en la clínica Maternidad, donde fue valorada, y le realizaron los exámenes correspondientes. “Estoy segura que me drogó porque al día siguiente me sentía mareada”, expresó la mujer.

A pesar que hizo la denuncia virtual ante la Fiscalía, no ha tenido respuesta de las autoridades.

La madre de tres hijos trabajaba en una agencia de envíos de dinero y dice que “ahora nadie me cree, mis antiguos jefes dicen que me robé ese dinero y ahora quedé sin trabajo”. Ella y su familia piden a las autoridades justicia para atrapar a este hombre y que no le haga más daño a otras mujeres.