“Mi hermano era un artesano conocido en las playas de Bocagrande y Barú por sus creaciones. Somos una familia que trabaja con el turismo y siempre hemos tenido buena relación con todo el mundo, no pensamos que nos pasaría esto”.

Con nostalgia, Marcelino habla de Luis Medrano Cortés, de 54 años, quien murió en la noche del pasado sábado en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. Ocurrió en la calle 74 del barrio 7 de Agosto.

“Lo que sabemos es que él estaba en una fiesta de cumpleaños de una vecina, incluso, hay videos de eso. Era muy amigo de la cumplimentada y en una de las bromas que siempre le hacía le dijo que se iba a quedar a dormir en esa casa.

“Uno de los asistentes a la fiesta se ofuscó y agredió a mi hermano. Le pegó un puño en la frente y mi hermano cayó al suelo, golpeándose la cabeza. Quedó inconsciente y por eso lo llevamos al Hospital Universitario del Caribe, donde murió al rato”, cuenta Marcelino.

Agregó que la familia no está segura si murió por el golpe o por otra complicación médica. “No podemos decir que murió por el puño hasta que los médicos forenses lo certifiquen. Lo que sí podemos decir es que el agresor es una persona violenta que no fue invitada a la fiesta y no tenía derecho a meterse en una broma que se hacían dos personas que se conocían muy bien”, dice el hermano de la víctima.

También asegura que al llegar al centro médico Luis tuvo problemas con la presión arterial y vomitó sangre, por lo que no descarta que tuviera otro problema clínico. “De todas maneras queremos que quien lo agredió se haga responsable ”, dice Marcelino.