Un uniformado desapareció y murió en extrañas circunstancias en la Base de Entrenamiento de la Brigada de Infantería de Marina del municipio de Coveñas.

El infante de marina respondía al nombre de Nicolás Andrés Sierra Ballesteros, quien tenía 22 años de edad, era oriundo del municipio de Lorica (Córdoba) y cuya muerte es todo un misterio.

La Armada de Colombia informó que el viernes anterior, durante la formación para dar paso al descanso, se descubrió que el infante bachiller no se encontraba en las filas e inició una afanosa búsqueda.

El organismo armado, tras no dar con su paradero, contactó a sus familiares el sábado 12 de marzo, pero estos no tenían noticia alguna del joven, quien al parecer no se había comunicado con ellos en varios días.

Pero al final de la tarde, el suboficial de guardia en turno, quien hacía revisión de los niveles de agua de los tanques en las instalaciones de Sanidad, encontró a Sierra Ballesteros.

De acuerdo con el reporte de la guarnición militar, el cadáver del uniformado fue descubierto tendido en la azotea de dicha unidad con una herida en la región abdominal, con exposición de órganos internos.