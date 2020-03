“Injusticia” en crimen de un joven de la comunidad LGBT

Lorena Teherán Martínez se aferra a un álbum. Lo abraza fuerte mientras observa algunas fotos y sus ojos se humedecen. Delante de sus hermanas dice que solo quiere justicia. Ellas también lloran.

Lorena es la mamá de Fabio Enrique Julio Teherán, el joven de la comunidad LGBT que asesinaron en la madrugada del 8 de diciembre de 2017 en la entrada al barrio Las Gaviotas, en la acera donde están varios establecimientos comerciales. Ella asegura que se desangra por dentro, pues dos años y dos meses después, no tiene claro qué sucedió con la investigación.

Semanas después de la muerte de Julio, el presunto responsable se presentó en la Fiscalía. Se trata de Jorge Leonardo Rodríguez Pelegrino, también de la comunidad LGBT, y quien una vez ocurrido el hecho, dijo la Policía, se refugió en Bogotá.

Luego de esto, un juez de Control de Garantías envió a Jorge a la Cárcel de Ternera, pese a no aceptar los cargos por homicidio. Sin embargo, meses después, el abogado del procesado consiguió que le dieran detención domiciliaria. Una medida que, según Consuelo González Martínez, tía de Fabio, no se está cumpliendo, y lo que es peor, “cuando vamos al juzgado no obtenemos respuestas”.

“Fui a la Fiscalía porque a mi hijo le robaron el celular. Estando allí, una joven lloraba la muerte de su hermano y en ese momento sale un abogado o fiscal (no está claro) y le pregunta que por qué no lo buscó, le dijo: ‘Yo te hubiera ayudado. Puede que tu caso quede como el del muchacho que mataron en la entrada a Las Gaviotas, como un muerto sin dolientes’”, puntualizó Rosa Amelia Teherán, también tía de Fabio.