¡Indignante! Sujetos en moto atracan a dos niños, en la vía pública

Cometido el robo, el asaltante se subió a la moto y se dio a la fuga con su cómplice. Los niños, impactados por lo sucedido, se quedaron observando cómo los ladrones huían.

Larry Sánchez, líder comunal de La Joya, informó a Vanguardia que este repudiable hecho sucedió a las 5 de la tarde de este miércoles 4 de octubre. Lea aquí: Caen delincuentes dedicados al cambiazo de tarjetas en cajeros automáticos

“Ya los ladrones no respetan ni a los niños, tampoco a los adultos mayores, a nadie. Gracias a Dios no pusieron resistencia porque aunque las imágenes no se ven, los ladrones llevaban cuchillo”, dijo el líder.