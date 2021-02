Carmen Cecilia Padilla Ramos, una mujer de 65 años, no podía creer lo que le habían informado. Fue necesario dejar tirado el “mercadito” que estaba haciendo para llegar hasta su negocio en Playa Blanca, sector Motica, y constatar que era cierto.

“Estaba (anoche) en una tienda haciendo unas compras y me avisaron que los kioscos se estaban prendiendo, entre esos el mío. Yo entré en desespero y en la tienda me dijeron que me quedara hasta que pasara todo. No hice caso, salí de allí y hasta dejé la compra”, relata Carmen Cecilia.

Asegura que cuando llegó al sitio ya “Carmen de Colombia” estaba envuelto en llamas y no se podía hacer nada. Así era como se llamaba su cabaña, en donde ofrecía comidas típicas y especiales a turistas que llegaban a disfrutar de las playas.

“Lloraba y sentía mucho dolor. Se me fueron en un momento 35 años de trabajo. De aquí nos sustentamos cinco personas. Hoy no tenemos nada”, precisó la mujer, quien en su rostro mostraba cara de angustia e impotencia.

Fuego incontrolable

Caso distinto fue el del dueño de “Andrés, carne de pez”, quien presenció desde el principio cómo comenzó a propagarse la candela por los kioscos.

“Yo estaba cenando, tal vez eran como las 7 o 7:20 de la noche. Yo tengo una lámpara reflectora, alcancé a ver que la luz se hizo más intensa y se me hizo raro, y cuando salgo a ver es que me doy cuenta que la cabaña Calamarí se estaba prendiendo por la parte de atrás”. Así describió Andrés Hernández Medrano los momentos de angustia que se vivieron en Playa Blanca.

El fuego se fue propagando “por la “Calamarí, Jerónimo y la mía. Fue necesario tumbar la de otro comerciante con el fin de detener el fuego que se volvía incontrolable con la brisa. Por fortuna llegaron los bomberos y lograron controlar todo”, agregó Andrés Hernández.

Explicó que en ese momento habían varias personas allí con él que intentaron hacer algo, pero no se pudo hacer nada. “Corrimos ya fue para ponernos a salvo”.

Sostiene que la comunidad en realidad no sabe qué provocó este incendio y que lo que más le interesa ahora es poder buscar la manera de volver a salir adelante. “En este momento lo que pedimos es que nos ayuden, que no nos abandonen. Estábamos tratando de reactivar nuestra economía y mire ahora. Teníamos todo para vivir bien, hoy no tenemos nada”, manifestó el comerciante.

Reporte oficial

El reporte oficial que entregó el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, tras el fuerte incendio que acabó con el sustento de varias familias en Playa Blanca, ayer miércoles en la noche, es de seis kioscos afectados por las llamas.

Las autoridades informaron que ninguna persona resultó herida y se están cuantificando los daños materiales. La causa del incendio aún es materia de investigación por parte de las autoridades.

“Hasta el sitio se llegó con muchísimas dificultades, el acceso muy difícil. Hubo que bajarse de las máquinas para, con machetes abrir trochas. Fueron necesarios tres carros de bomberos y el apoyo de nativos, la Armada Nacional y de la Policía, que se trasladaron al lugar, quienes ayudaron a que el incendio no se propagara a kioscos vecinos”, dijo Barrios.

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo, en compañía de la Cruz Roja y Armada Nacional, hizo entrega de asistencia humanitaria a los afectados por el incendio de Playa Blanca.

En octubre pasado

El pasado mes de octubre, en el sector Playa Tranquila, ahí mismo en Playa Blanca, en la Isla de Barú, también hubo un incendio que para las autoridades fue un acto de provocación.

El fuego se extendió a lo largo de diez kioscos instalados en ese lugar y por fortuna no hubo lesionados. En su momento, la Policía Metropolitana hizo presencia en el lugar y logró dar con la captura de cuatro personas, tres hombres de 28, 32 y 35 años, y una joven de 16 años. “Al parecer se presentó una disputa por un dinero y se provocó el incendio en retaliación”, dijo la Policía en aquel entonces.