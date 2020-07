Incendio en Manuela Vergara: “Perdí todo en 20 minutos”

Para Marisol Narváez, “el mundo se le vino abajo” en cuestión de 20 minutos.

Ese fue el tiempo en que ella duró en realizar una diligencia cerca de su casa, en el barrio Manuela Vergara de Curi, el sábado en la tarde.

“En la vivienda no había nadie. Cuando me avisaron que mi casa se estaba quemando, me vine corriendo y ya todo estaba en llamas.

“Todo se perdió. Las pérdidas son materiales, y se recuperan, pero quedamos sin nada”, relata Marisol, quien reside con dos adultos más y un bebé en la casa que se incendió el sábado en la tarde en Manuela Vergara de Curi, en la Manzana 4 con Lote 5.

Según los Bomberos, hubo daños estructurales en dos habitaciones, el techo, camas, ropa, armarios y electrodomésticos. Las causas de las conflagración son investigadas y no hay una hipótesis certera que confirme qué ocurrió. Una de las versiones deja entrever un posible cortocircuito.

Ese organismo dice que tampoco está establecido el monto de las pérdidas.

Marisol y su familia viven arrendados en esa casa y en la misma noche del sábado ella y los demás debieron irse a donde otros familiares para dormir.

“Mi hija con su bebé debieron irse a una casa de un hermano de ella y yo me fui a donde una tía. No sé cómo haremos en estos días”, le manifestó Marisol a El Universal, vía celular, en la mañana de ayer.