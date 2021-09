“Cuando llegué a mi casa ya no había nada qué hacer. Se había quemado todo”, así se expresó Leonardo Ballestas Bohórquez sobre el fuerte incendio que acabó con todo lo que tenía en su vivienda, en el barrio La Victoria, en el municipio de Córdoba (Bolívar).

Explicó que siendo las 7:30 de la noche de ayer sábado decidió salir de su casa para departir con varios amigos. “Eran como las 12:30 a. m. de esta mañana cuando mi hermana me llama y me dice que la casa se estaba quemando. Salí de una y no se pudo hacer nada”.

Aseguró que actualmente estaba viviendo solo y que dentro de la casa tenía todas las herramientas de su trabajo, pues su oficio es mecánico.

“Allí tenía varias motos que estaba guardando y que yo arreglo. Tenía pulidoras, taladros, las llaves y herramientas con las que trabajo; guadañadoras, una nevera, televisor, un equipo de sonido grande. Toda mi ropa, mi cama. Quedé en la calle”, manifestó. Añadió que la Policía hizo presencia, pero hará la denuncia en la Fiscalía para que se investigue lo sucedido.

