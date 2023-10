¡Inaudito! Asesinó a hombre porque el televisor que le vendió estaba dañado

Las inconformidades que algunas personas viven después de realizar una compra y no haber adquirido lo que esperaban generan sentimientos de decepción o frustración sin embargo no fue el caso de Juan Pablo Aragón Rojas conocido con el alias de ‘Paquita’, quien apuñaló en diferentes ocasiones a un hombre que anteriormente le había vendido un televisor que no estaba en optimas condiciones. Lea aquí: ¡Indignante! Sujetos en moto atracan a dos niños, en la vía publica

El acto de extrema intolerancia sucedió el jueves 7 de octubre de 2021 en Neiva, capital de Huila, exactamente en el lote 25 del asentamiento El Porvenir. Aragón Rojas, se dirigió a la casa de la abuela de la víctima con el fin de reclamarle que le devolviese su dinero pues había notado que el televisor que le había comprado no funcionaba. En ese lugar, lo amenazó con acabar con su vida en caso de no recuperar el dinero que había invertido en la compra.