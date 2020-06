Imprudencia vial causa triple choque en la Transversal 54

El automotor tipo vans chocó casi de frente con el vehículo particular de placas MJO 395 que fue a parar hacia un separador.

De acuerdo con testigos, el conductor de la vans, de placas TAZ 980, que se desplazaba en sentido norte-sur tomó un retorno en la Transversal 54 y se lanzó a la vía sin percatarse que tanto el vehículo particular como una motocicleta Honda Eco Max circulaban a gran velocidad.

Por su parte, el motociclista contó a El Universal que no logró frenar a tiempo y por eso terminó chocando contra la parte trasera de la vans.

“Yo venía en mi vía rápida y de repente el conductor de la vans hizo una escuadra, se metió en el retorno y sorprende al vehículo particular. Cuando yo veo que ellos chocan, no me dio chance de frenar y terminé chocando”, narró Carlos Guerra, motociclista quién sufrió heridas leves.

Los conductores de los otros automotores no sufrieron heridas de gravedad.