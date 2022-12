¡Horror en Palestina!: mató a su vecina y el papá lo entregó a la Policía

“Samir estaba viviendo en esa casa y hasta donde todos sabemos no habían peleado o discutido nunca. Se llevaban bien, ella quiso ayudarlo porque donde su familia no lo querían y ella lo conocía desde niño”, dijo un vecino.

Cuando el sol apenas se asomaba, dos personas que viven al lado de la casa de Erika gritaron despavoridos y violentaron la puerta de la casa de la víctima. Al entrar la hallaron en el suelo, con sangre en la boca, los ojos abiertos y una expresión de terror en su rostro. Ya no se movía.

“El papá fue el que le agarró las manos y evitó que escapara. La verdad, ese muchacho no era malo, no se metía con nadie. No podemos creer que hiciera esto, él se crió toda la vida en el barrio, era callado”, expresó una vecina.

Antes de llegar las autoridades, la comunidad intentó lincharlo, pero fue detenida a tiempo. El joven, quien se dedicaba a oficios varios, se encuentra a esperas de las audiencias preliminares.

En la casa de Alba, por su parte, hay dolor porque para todos era una mujer ejemplar y buena. Se dedicaba a las labores de la casa y tenía más de 30 años viviendo en Palestina.