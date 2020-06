Hombre se ahoga en cuerpo de agua, cerca a San Isidro

La tragedia

Mientras Pérez Chávez se bañaba, otras personas también disfrutaban de un chapuzón. Todo transcurría como cualquier día para Orlando, sin embargo, todo cambió de manera súbita.

“Me dijeron que vieron cuando mi hermano cayó al gua y como no salía fueron a rescatarlo. Lastimosamente, cuando lo sacaron estaba sin vida, pero ajá, en el afán del momento lo llevaron hasta el CAP de Nuevo Bosque y aunque los médicos intentaron reanimarlo, no funcionó nada, ya había muerto”, agregó.

Quienes lo sacaron y lo llevaron hasta el CAP se encargaron de entregar la noticia a sus familiares. “Por eso fue que me avisó una vecina. Ella me llamó y me dio la mala nueva y de inmediato me fui hasta el CAP pero ya mi hermano estaba muerto”, agregó.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue de Medicina Legal, donde los parientes iniciaron las diligencias para retirar el cadáver y poder sepultarlo.

De la víctima se conoció que era el segundo de tres hermanos, estaba actualmente desempleado y anteriormente ayudaba en la venta de fritos que su mamá tenía.